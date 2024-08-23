Румунський міністр закликав не годувати ведмедів біля трас: каже про десятки штрафів щотижня

Румунський міністр довкілля заявив, що в країні кожного тижня штрафують десятки людей за те, що вони підгодовують ведмедів.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Міністр довкілля Мірча Фекет розповів у телеефірі, що кожного тижня десятки людей отримують штрафи за те, що зупиняються і підгодовують ведмедів на високогірному Трансфегераському шосе через румунські Карпати.

Він зазначив, що так стається і на інших дорогах, де часто можна побачити клишоногих.

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Міністр наголосив, що підгодовувати ведмедів заборонено, і нещодавно був інцидент, коли звір мало не поранив туриста, який підійшов занадто близько.

Нагадаємо, у липні 2024 року румунські депутати погодили відстріл сотень ведмедів після трагічної загибелі туристки.

Останніми роками ведмеді стали чималою проблемою у румунських Карпатах: популяція звірів стала дуже великою і вони не бояться людей. Взимку 2021 року ведмеді кілька разів виходили на гірськолижні траси, у румунських соцмережах нерідко з'являються кадри, як клишоногі виходять до автомобілів на гірських дорогах.

Також останнім часом була серія інцидентів з ведмедями у Словаччині, у зв’язку з цим парламент спростив процедуру відстрілу.