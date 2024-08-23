Румынский министр призвал не кормить медведей возле трасс: говорит о десятках штрафов еженедельно

Румынский министр окружающей среды заявил, что в стране каждую неделю штрафуют десятки людей за то, что они подкармливают медведей.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Министр окружающей среды Мирча Фекет рассказал в телеэфире, что каждую неделю десятки людей получают штрафы за то, что останавливаются и подкармливают медведей на высокогорном Трансфегераском шоссе через румынские Карпаты.

Он отметил, что так происходит и на других дорогах, где часто можно увидеть косолапых.

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Министр подчеркнул, что подкармливать медведей запрещено, и недавно был инцидент, когда зверь чуть не ранил туриста, который подошел слишком близко.

Напомним, в июле 2024 года румынские депутаты утвердили разрешение на отстрел сотен медведей после трагической гибели туристки.

В последние годы медведи стали немалой проблемой в румынских Карпатах: популяция зверей стала очень большой и они не боятся людей. Зимой 2021 года медведи несколько раз выходили на горнолыжные трассы, в румынских соцсетях нередко появляются кадры, как косолапые выходят к автомобилям на горных дорогах.

Также в последнее время была серия инцидентов с медведями в Словакии, в связи с этим парламент упростил процедуру отстрела.