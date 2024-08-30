Посол США після удару по Харкову закликала покарати Росію за воєнні злочини
Новини — П'ятниця, 30 серпня 2024, 19:53 —
Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на останній російський удар по Харкову, закликавши притягнути Росію до відповідальності за скоєне.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала у X (Twitter).
Брінк зазначила, що в результаті чергового удару авіабомбою по Харкову "загинули кілька людей, багато отримали поранення, зокрема й діти".
"Наші думки з жителями Харкова, поки тривають рятувальні операції. Росія має бути притягнута до відповідальності за ці воєнні злочини", – додала посол.
This afternoon, Russia struck an apartment building in Kharkiv with a guided aerial bomb, killing several and injuring many, including children. Our thoughts are with the people of Kharkiv as rescue operations are underway.– Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 30, 2024
Russia must be held accountable for these war crimes. pic.twitter.com/Osn7HNr3fc
За інформацією місцевої влади, 30 серпня російські окупаційні війська вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30.
Згідно з останніми даними, в результаті удару загинули шість людей, ще понад 40 людей постраждали.