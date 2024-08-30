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Посол США після удару по Харкову закликала покарати Росію за воєнні злочини

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Новини — П'ятниця, 30 серпня 2024, 19:53 — Олег Павлюк

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на останній російський удар по Харкову, закликавши притягнути Росію до відповідальності за скоєне.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала у X (Twitter).

Брінк зазначила, що в результаті чергового удару авіабомбою по Харкову "загинули кілька людей, багато отримали поранення, зокрема й діти".

"Наші думки з жителями Харкова, поки тривають рятувальні операції. Росія має бути притягнута до відповідальності за ці воєнні злочини", – додала посол.

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За інформацією місцевої влади, 30 серпня російські окупаційні війська вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30.

Згідно з останніми даними, в результаті удару загинули шість людей, ще понад 40 людей постраждали.

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Війна з РФ США
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