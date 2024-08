Посол США після удару по Харкову закликала покарати Росію за воєнні злочини

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на останній російський удар по Харкову, закликавши притягнути Росію до відповідальності за скоєне.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала у X (Twitter).

Брінк зазначила, що в результаті чергового удару авіабомбою по Харкову "загинули кілька людей, багато отримали поранення, зокрема й діти".

"Наші думки з жителями Харкова, поки тривають рятувальні операції. Росія має бути притягнута до відповідальності за ці воєнні злочини", – додала посол.

Реклама:

This afternoon, Russia struck an apartment building in Kharkiv with a guided aerial bomb, killing several and injuring many, including children. Our thoughts are with the people of Kharkiv as rescue operations are underway.



Russia must be held accountable for these war crimes. pic.twitter.com/Osn7HNr3fc