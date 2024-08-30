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Посол США после удара по Харькову призвала наказать Россию за военные преступления

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Новости — Пятница, 30 августа 2024, 19:53 — Олег Павлюк

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на последний российский удар по Харькову, призвав привлечь Россию к ответственности за содеянное.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в X (Twitter).

Бринк отметила, что в результате очередного удара авиабомбой по Харькову "погибли несколько человек, многие получили ранения, в том числе и дети".

"Наши мысли с жителями Харькова, пока продолжаются спасательные операции. Россия должна быть привлечена к ответственности за эти военные преступления", – добавила посол.

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По информации местных властей, 30 августа российские оккупационные войска ударили по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30.

Согласно последним данным, в результате удара погибли шесть человек, еще более 40 человек пострадали.

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