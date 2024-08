Посол США после удара по Харькову призвала наказать Россию за военные преступления

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на последний российский удар по Харькову, призвав привлечь Россию к ответственности за содеянное.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в X (Twitter).

Бринк отметила, что в результате очередного удара авиабомбой по Харькову "погибли несколько человек, многие получили ранения, в том числе и дети".

"Наши мысли с жителями Харькова, пока продолжаются спасательные операции. Россия должна быть привлечена к ответственности за эти военные преступления", – добавила посол.

Реклама:

This afternoon, Russia struck an apartment building in Kharkiv with a guided aerial bomb, killing several and injuring many, including children. Our thoughts are with the people of Kharkiv as rescue operations are underway.



Russia must be held accountable for these war crimes. pic.twitter.com/Osn7HNr3fc