Посол США после удара по Харькову призвала наказать Россию за военные преступления
Новости — Пятница, 30 августа 2024, 19:53 —
Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на последний российский удар по Харькову, призвав привлечь Россию к ответственности за содеянное.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в X (Twitter).
Бринк отметила, что в результате очередного удара авиабомбой по Харькову "погибли несколько человек, многие получили ранения, в том числе и дети".
"Наши мысли с жителями Харькова, пока продолжаются спасательные операции. Россия должна быть привлечена к ответственности за эти военные преступления", – добавила посол.
This afternoon, Russia struck an apartment building in Kharkiv with a guided aerial bomb, killing several and injuring many, including children. Our thoughts are with the people of Kharkiv as rescue operations are underway.– Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 30, 2024
Russia must be held accountable for these war crimes. pic.twitter.com/Osn7HNr3fc
По информации местных властей, 30 августа российские оккупационные войска ударили по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30.
Согласно последним данным, в результате удара погибли шесть человек, еще более 40 человек пострадали.