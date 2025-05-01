Поліція Парижа побоюється заворушень на 1 травня

У поліції Парижа посилили присутність на вулицях на 1 травня, очікуючи ексцесів під час публічних заходів до цієї дати.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Префект поліції Парижа Лоран Нюне оголосив, що порядок у столиці будуть підтримувати 2000 правоохоронців. Найбільша присутність буде безпосередньо навколо зібрань та демонстрацій.

"Ми побоюємося ексцесів, які стануться не з провини організаторів… Усі про це знають, у нас вже тривалий і багатий досвід, з якого зрозуміло, що прийдуть і порушники порядку", – зазначив він.

За його словами, в поліції передбачають, що на вулиці можуть вийти кількасот "радикальних елементів", до яких спонтанно приєднається ще хтось і цей натовп зросте до 1000-1500 осіб.

Загалом на 1 травня у містах Франції заплановано приблизно 250 акцій та демонстрацій, у них можуть взяти участь близько 150 тисяч осіб. До деяких приєднаються політики. Зокрема, на одній з паризьких демонстрацій буде лідер ультралівих Жан-Люк Меланшон, тоді як лідери правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен і Жордан Барделла поїдуть на демонстрацію у місто Нарбонна на крайньому півдні.

Нагадаємо, протягом останнього тижня у Франції затримали 26 підозрюваних у причетності до серії акцій вандалізму щодо в’язниць та майна співробітників.