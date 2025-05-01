У Греції піднявся скандал через нібито приховане фінансування керівної партії

У Греції опозиція вимагає розслідування щодо зв’язків керівної партії "Нова демократія" з невеликою піар-компанією Blue Skies, яку нібито використовували для її тіньового фінансування та піару в інтересах політсили.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Грецькі опозиційні партії вимагають розслідування щодо зв’язків "Нової демократії" із піар-компанією Blue Skies, заснованою близьким родичем ексміністрів від партії. Компанія існує з 2003 року.

Головні звинувачення опозиції полягають у тому, що Blue Skies найняла на роботу високопосадовців від "Нової демократії" і це було формою нерозкритого політичного фінансування, а також – що близько 15 співробітників агентства у соцмережах брали участь у тролінгу в інтересах керівної партії та прем’єра, у тому числі дозволили собі випади проти родин загиблих у масштабній залізничній катастрофі.

Більше половини з 57 осіб, які офіційно вказувалися як співробітники Blue Skies, нібито одночасно обіймали важливі посади, наближені до глави уряду Кіріакоса Міцотакіса або "Нової демократії". Більшість таких осіб працювали у компанії з 2016 року, коли Міцотакіс очолив політсилу, і припинили у 2019 році, коли "Нова демократія" здобула перемогу на виборах, а деякі – як стверджують, у тому числі Орсакі Руссету з комунікаційної команди прем’єра – досі там працюють.

Лівоцентристська опозиційна ПАСОК заявила, що хоче "відповідей про діяльність цієї компанії та зв’язки між "Новою демократією", машиною пропаганди і приватними компаніями, між якими, як випливає з публікацій, могли генеруватися і перетікати сірі політичні гроші".

Євродепутат Костас Арванітіс від радикально лівої "СІРІЗИ" заявив, що на ситуацію мають звернути увагу єврокомісар з юстиції та Європарламент.

Речник уряду Павлос Марінакіс відкинув звинувачення та зауважив, що далеко не всі люди з партії мають у ній оплачувану роботу.

"У "Новій демократії" посада у партії – це не робота. Тож паралельно з цією роллю люди працюють у приватному секторі", – пояснив він.

Нагадаємо, нещодавно біля офісу оператора залізничних перевезень в Греції стався вибух, відповідальність взяло на себе екстремістське угруповання.