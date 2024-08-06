Фінляндія закликає співвітчизників негайно виїхати з Лівану

Міністерство закордонних справ Фінляндії в оновлених рекомендаціях щодо подорожей закликало фінських громадян негайно залишити Ліван через погіршення ситуації з безпекою.

Про це свідчить повідомлення на сайті фінського МЗС, пише "Європейська правда".

В оновлених рекомендаціях щодо подорожей зовнішньополітичне відомство Фінляндії закликає уникати будь-яких поїздок до Лівану і негайно покинути країну.

"Ситуація з безпекою в країні дуже напружена і може швидко змінитися", – йдеться в повідомленні.

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Багато країн, зокрема США, Велика Британія та Швеція, вже закликали співгромадян покинути Ліван через погіршення безпекової ситуації - очікувану атаку Ірану і його проксі-сил проти Ізраїлю.

На цьому тлі рейси до Лівану, а іноді й Ізраїлю призупинили низка авіаліній.

У Німеччині нібито готуються до масштабної евакуації своїх громадян із залученням військових, якщо у цьому виникне потреба.

За даними ЗМІ, у США немає чіткої інформації, коли Іран може реалізувати свої погрози. Спершу атаку очікували у понеділок, але цього так і не сталося.