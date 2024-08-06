Финляндия призывает соотечественников немедленно выехать из Ливана

Министерство иностранных дел Финляндии в обновленных рекомендациях по путешествиям призвало финских граждан немедленно покинуть Ливан из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте финского МИД, пишет "Европейская правда".

В обновленных рекомендациях по путешествиям внешнеполитическое ведомство Финляндии призывает избегать любых поездок в Ливан и немедленно покинуть страну.

"Ситуация с безопасностью в стране очень напряженная и может быстро измениться", – говорится в сообщении.

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Многие страны, в частности США, Великобритания и Швеция, уже призвали сограждан покинуть Ливан из-за ухудшения ситуации с безопасностью – ожидаемой атаки Ирана и его прокси-сил против Израиля.

На этом фоне рейсы в Ливан, а иногда и Израиль приостановили ряд авиалиний.

В Германии якобы готовятся к масштабной эвакуации своих граждан с привлечением военных, если в этом возникнет необходимость.

По данным СМИ, в США нет четкой информации, когда Иран может реализовать свои угрозы. Сначала атаку ожидали в понедельник, но этого так и не произошло.