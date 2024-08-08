Німецька поліція після блокувань аеропортів проводить рейди проти кліматичних активістів

Після акцій протесту в кількох аеропортах Німеччини поліція обшукує квартири членів кліматичної групи "Останнє покоління".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Поліція "штурмувала" помешкання, зокрема, у Берліні, о 6:30 ранку. Заходи були вжиті на вимогу прокуратури Франкфурта-на-Майні, заявив речник берлінської поліції. Він не надав жодних подробиць.

За даними кліматичної групи, рейд стосувався восьми членів "Останнього покоління", які брали участь в акції протесту у Франкфуртському аеропорту 25 липня. Розклеюючи наклейки на злітно-посадкових смугах, кліматичні демонстранти зупинили роботу аеропорту на кілька годин. За даними оператора аеропорту Fraport, в результаті було скасовано близько 230 з 1400 запланованих рейсів.

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Федеральна поліція заявила тоді, що активістів підозрюють у небезпечному втручанні в повітряний рух, незаконному проникненні на територію, пошкодженні майна та порушенні закону про зібрання.

За попередньою інформацією поліції Франкфурта-на-Майні, в акції брали участь четверо чоловіків, дві жінки і двоє небінарних осіб у віці від 20 до 44 років.

За даними групи, обшуки також проходять у Фрайбурзі, Галле, Лейпцигу та Мангеймі. В "Останньому поколінні" також заявляють, що це "спроба залякування, яка має травматичні наслідки для людей".

Раніше нічний протест кліматичних активістів з групи "Останнє покоління" в аеропорту Лейпциг-Галле на сході Німеччини призвів до тригодинної зупинки вантажних рейсів.

Перед тим аналогічну акцію організували в аеропорту Кельна.

Цього тижня стало відомо, що кліматичні активісти з групи "Останнє покоління" припиняють свої протести в Австрії через відсутність успіху.