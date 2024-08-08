Немецкая полиция после блокировок аэропортов проводит рейды против климатических активистов

После акций протеста в нескольких аэропортах Германии полиция обыскивает квартиры членов климатической группы "Последнее поколение".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Полиция "штурмовала" помещения, в частности, в Берлине, в 6:30 утра. Меры были приняты о требованию прокуратуры Франкфурта-на-Майне, заявил представитель берлинской полиции. Он не предоставил никаких подробностей.

По данным климатической группы, рейд касался восьми членов "Последнего поколения", которые участвовали в акции протеста во Франкфуртском аэропорту 25 июля. Расклеивая наклейки на взлетно-посадочных полосах, климатические демонстранты остановили работу аэропорта на несколько часов. По данным оператора аэропорта Fraport, в результате было отменено около 230 из 1400 запланированных рейсов.

Реклама:

Федеральная полиция заявила тогда, что активистов подозревают в опасном вмешательстве в воздушное движение, незаконном проникновении на территорию, повреждении имущества и нарушении закона о собраниях.

По предварительной информации полиции Франкфурта-на-Майне, в акции участвовали четверо мужчин, две женщины и двое небинарных лиц в возрасте от 20 до 44 лет.

По данным группы, обыски также проходят во Фрайбурге, Галле, Лейпциге и Мангейме. В "Последнем поколении" также заявляют, что это "попытка запугивания, которая имеет травматические последствия для людей".

Ранее ночной протест климатических активистов из группы "Последнее поколение" в аэропорту Лейпциг-Галле на востоке Германии привел к трехчасовой остановке грузовых рейсов.

Перед тем аналогичную акцию организовали в аэропорту Кельна.

На этой неделе стало известно, что климатические активисты из группы "Последнее поколение" прекращают свои протесты в Австрии из-за отсутствия успеха.