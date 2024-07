Кліматичні активісти на кілька годин паралізували роботу аеропорту Кельна

Аеропорт біля німецького міста Кельн на кілька годин призупиняв роботу через кліматичних активістів, які влаштували протест на злітній смузі.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

П’ятеро активістів ініціативи "Останнє покоління" ще затемна пробралися на територію аеропорту Кельна та приклеїли себе до асфальту. Прийом та відправлення рейсів довелося зупинити.

🔥 Oil Kills! Internationale Protestkampagne gestartet!



‼️ Aktuell befinden sich Unterstützer*innen der Letzten Generation auf dem Rollfeld des Flughafens Köln/Bonn und beeinträchtigen so den Flugverkehr. Gleichzeitig wird weltweit in über 10 Ländern an Flughäfen protestiert!… pic.twitter.com/RLSsVSwMfS

