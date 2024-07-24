Кліматичні активісти на кілька годин паралізували роботу аеропорту Кельна

Аеропорт біля німецького міста Кельн на кілька годин призупиняв роботу через кліматичних активістів, які влаштували протест на злітній смузі.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

П’ятеро активістів ініціативи "Останнє покоління" ще затемна пробралися на територію аеропорту Кельна та приклеїли себе до асфальту. Прийом та відправлення рейсів довелося зупинити.

🔥 Oil Kills! Internationale Protestkampagne gestartet!



‼️ Aktuell befinden sich Unterstützer*innen der Letzten Generation auf dem Rollfeld des Flughafens Köln/Bonn und beeinträchtigen so den Flugverkehr. Gleichzeitig wird weltweit in über 10 Ländern an Flughäfen protestiert!… pic.twitter.com/RLSsVSwMfS Реклама: July 24, 2024

У пресслужбі аеропорту заявили, що намагаються якнайшвидше вирішити питання, але це "може зайняти час". О 9:15 оголосили, що робота аеропорту відновлюється, проте через цю паузу можливі затримки та скасування рейсів і пізніше протягом дня.

Активістам загрожують звинувачення у порушенні закону про зібрання та небезпечне втручання у повітряний рух. Як саме вони потрапили на територію аеропорту, поки невідомо.

Раніше цього місяця кліматичні активісти облили фарбою знамениту статую Бременських музикантів.

Їхні британські однодумці у червні розпилили помаранчеву фарбу на камені Стоунхенджу, а також розфарбували таким чином кілька приватних літаків в аеропорту під Лондоном.

Своїми акціями вони добиваються прискорити "зелений перехід" та відмовитися від використання викопного палива до 2030 року.