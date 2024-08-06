В Австрії кліматична група відмовилась від протестів через їх безперспективність

Кліматичні активісти з групи "Останнє покоління" припиняють свої протести в Австрії через відсутність успіху.

Як пише "Європейська правда", заяву про це група розмістила на своєму сайті.

Активісти перелічили найрізноманітніші форми протесту, які вони практикували. Зокрема, вони згадали розмальовування доріг, протести на шосе, протести перед парламентом, дискусії з політиками та знаменитостями, цифрові протести, духові оркестри на шосе, зриви музичних концертів, переривання вистав, обливання автомобілів бетоном, судові позови до федерального уряду, виступи на телебаченні, панельні дискусії, зриви марафону, скидання банерів, освітні відеоролики, інформаційні вечори про кліматичну катастрофу, зриви гірськолижних змагань і зовсім недавно протести в аеропортах.

"Ми більше не бачимо жодної перспективи успіху", – оголосили в "Останньому поколінні".

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Протягом двох з половиною років робилися спроби переконати консервативний уряд Австрійської народної партії і Партії зелених, а також громадян відмовитися від викопного палива за допомогою різноманітних акцій. Тепер зрозуміло, "що Австрія хоче залишатися в невіданні щодо викопного палива і тому готова взяти на себе відповідальність за смерть мільярдів людей", заявили активісти.

"З сьогоднішнього дня ми припиняємо наші протести і "Останнє покоління Австрії". Кошти, що залишилися, ми використаємо для покриття витрат штрафи та розслідування. Наші канали пожертвувань залишаються відкритими, оскільки високі штрафи та великі судові витрати все ще не сплачені", – зазначили в групі.

Водночас, кліматичні активісти організації "Останнє покоління" у Німеччині не планують припиняти протести. Речниця "Останнього покоління" Маріон Фабіан оголосила про подальші акції в аеропортах, серед іншого, проти шкідливого для клімату повітряного руху.

Раніше нічний протест кліматичних активістів з групи "Останнє покоління" в аеропорту Лейпциг-Галле на сході Німеччини призвів до тригодинної зупинки вантажних рейсів.

Протест послідував за демонстраціями в аеропорту Кельн-Бонн, а потім у Франкфуртському аеропорту, найбільш завантаженому в Німеччині, які значно порушили пасажирські рейси.