У німецькому аеропорту на три години зупинили вантажні рейси через кліматичних активістів

Нічний протест кліматичних активістів з групи "Останнє покоління" в аеропорту Лейпциг-Галле на сході Німеччини призвів до тригодинної зупинки вантажних рейсів.

Про це повідомило агентство АР з посиланням на дані німецької поліції, пише "Європейська правда".

Федеральна поліція повідомила, що п'ятеро активістів приклеїли себе до землі по периметру аеропорту незабаром після опівночі, а ще двом не дозволили цього зробити.

You thought Germany was done? Well you were wrong.



Five people have glued themselves on the tarmac at Leipzig-Halle Airport, making it impossible for cargo planes to take-off and land. @AufstandLastGen



Donate to support: https://t.co/TY36EkDAMs#OilKills #FossilFuelTreaty pic.twitter.com/tQSdq651I3

Реклама: