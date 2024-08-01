У німецькому аеропорту на три години зупинили вантажні рейси через кліматичних активістів
Новини — Четвер, 1 серпня 2024, 12:30 —
Нічний протест кліматичних активістів з групи "Останнє покоління" в аеропорту Лейпциг-Галле на сході Німеччини призвів до тригодинної зупинки вантажних рейсів.
Про це повідомило агентство АР з посиланням на дані німецької поліції, пише "Європейська правда".
Федеральна поліція повідомила, що п'ятеро активістів приклеїли себе до землі по периметру аеропорту незабаром після опівночі, а ще двом не дозволили цього зробити.
You thought Germany was done? Well you were wrong.
Five people have glued themselves on the tarmac at Leipzig-Halle Airport, making it impossible for cargo planes to take-off and land. @AufstandLastGen
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Нічний протест кліматичних активістів з групи "Останнє покоління" в аеропорту Лейпциг-Галле на сході Німеччини призвів до тригодинної зупинки вантажних рейсів.
Аеропорт звільнили від активістів близько 5 ранку. У "Останньому поколінні" заявили, що активісти не ступали на злітно-посадкові смуги.
Лейпциг-Галле є важливим центром вантажних авіаперевезень. Прессекретар аеропорту Уве Шугарт повідомив, що вантажні авіаперевезення довелося призупинити приблизно на три години.
На пасажирські рейси, які не прибувають і не відправляються вночі, це не мало значного впливу.
Поліція повідомила, що активісти, які прорізали отвір у периметрі паркану, були затримані.
Протест групи "Останнє покоління" послідував за демонстраціями минулого тижня в аеропорту Кельн-Бонн, а потім у Франкфуртському аеропорту, найбільш завантаженому в Німеччині, які значно порушили пасажирські рейси.