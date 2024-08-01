У німецькому аеропорту на три години зупинили вантажні рейси через кліматичних активістів

Нічний протест кліматичних активістів з групи "Останнє покоління" в аеропорту Лейпциг-Галле на сході Німеччини призвів до тригодинної зупинки вантажних рейсів.

Про це повідомило агентство АР з посиланням на дані німецької поліції, пише "Європейська правда".

Федеральна поліція повідомила, що п'ятеро активістів приклеїли себе до землі по периметру аеропорту незабаром після опівночі, а ще двом не дозволили цього зробити.

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Five people have glued themselves on the tarmac at Leipzig-Halle Airport, making it impossible for cargo planes to take-off and land. @AufstandLastGen



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Нічний протест кліматичних активістів з групи "Останнє покоління" в аеропорту Лейпциг-Галле на сході Німеччини призвів до тригодинної зупинки вантажних рейсів.

Аеропорт звільнили від активістів близько 5 ранку. У "Останньому поколінні" заявили, що активісти не ступали на злітно-посадкові смуги.

Лейпциг-Галле є важливим центром вантажних авіаперевезень. Прессекретар аеропорту Уве Шугарт повідомив, що вантажні авіаперевезення довелося призупинити приблизно на три години.

На пасажирські рейси, які не прибувають і не відправляються вночі, це не мало значного впливу.

Поліція повідомила, що активісти, які прорізали отвір у периметрі паркану, були затримані.

Протест групи "Останнє покоління" послідував за демонстраціями минулого тижня в аеропорту Кельн-Бонн, а потім у Франкфуртському аеропорту, найбільш завантаженому в Німеччині, які значно порушили пасажирські рейси.