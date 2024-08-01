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У німецькому аеропорту на три години зупинили вантажні рейси через кліматичних активістів

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Новини — Четвер, 1 серпня 2024, 12:30 — Христина Бондарєва

Нічний протест кліматичних активістів з групи "Останнє покоління" в аеропорту Лейпциг-Галле на сході Німеччини призвів до тригодинної зупинки вантажних рейсів.

Про це повідомило агентство АР з посиланням на дані німецької поліції, пише "Європейська правда".

Федеральна поліція повідомила, що п'ятеро активістів приклеїли себе до землі по периметру аеропорту незабаром після опівночі, а ще двом не дозволили цього зробити.

Нічний протест кліматичних активістів з групи "Останнє покоління" в аеропорту Лейпциг-Галле на сході Німеччини призвів до тригодинної зупинки вантажних рейсів.

Аеропорт звільнили від активістів близько 5 ранку. У "Останньому поколінні" заявили, що активісти не ступали на злітно-посадкові смуги.

Лейпциг-Галле є важливим центром вантажних авіаперевезень. Прессекретар аеропорту Уве Шугарт повідомив, що вантажні авіаперевезення довелося призупинити приблизно на три години.

На пасажирські рейси, які не прибувають і не відправляються вночі, це не мало значного впливу. 

Поліція повідомила, що активісти, які прорізали отвір у периметрі паркану, були затримані.

Протест групи  "Останнє покоління" послідував за демонстраціями минулого тижня в аеропорту Кельн-Бонн, а потім у Франкфуртському аеропорту, найбільш завантаженому в Німеччині, які значно порушили пасажирські рейси.

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Німеччина клімат
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