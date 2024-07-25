Кліматичні активісти паралізували роботу аеропорту Франкфурта

Аеропорт німецького Франкфурта призупинив роботу через акцію кліматичних активістів, яким вдалося пробратися на територію.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У Федеральній поліції підтвердили, що аеропорт Франкфурта вимушений призупинити роботу через активістів, які вдосвіта пробралися на територію і приклеїли себе до смуги. Їм загрожують кримінальні звинувачення за порушення закону про зібрання, небезпечне втручання у повітряний рух та проникнення на закриту територію.

"На даний час неможлива ані відправка, ані приземлення рейсів через триваючу операцію поліції", – повідомила адміністрація аеропорту.

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Ініціатива "Останнє покоління" опублікувала фото своїх активістів на злітній смузі та нагадала, що їхні вимоги – відмовитись від використання викопного палива до 2030 року задля порятунку планети.

✈️ Heute: Flughafen Frankfurt.



Die weitere Förderung und Verbrennung von Öl, Gas und Kohle ist eine Bedrohung unserer Existenz.



Wir haben uns international zusammengeschlossen:



Raus aus den Fossilen bis 2030! #FossilFuelTreaty @_oilkills https://t.co/kZd68Hc4Nx pic.twitter.com/920CBlB22k – Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 25, 2024

Hessenschau повідомляє, що активісти пробралися на територію, зробивши дірку у паркані за допомогою плоскогубців, а далі під’їхали на місце протесту велосипедами і скейтбордами.

Вранці у середу аналогічну акцію організували в аеропорту Кельна.

Раніше цього місяця кліматичні активісти облили фарбою знамениту статую Бременських музикантів.

Їхні британські однодумці у червні розпилили помаранчеву фарбу на камені Стоунхенджу, а також розфарбували таким чином кілька приватних літаків в аеропорту під Лондоном.