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Кліматичні активісти паралізували роботу аеропорту Франкфурта

Новини — Четвер, 25 липня 2024, 08:30 — Марія Ємець

Аеропорт німецького Франкфурта призупинив роботу через акцію кліматичних активістів, яким вдалося пробратися на територію.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У Федеральній поліції підтвердили, що аеропорт Франкфурта вимушений призупинити роботу через активістів, які вдосвіта пробралися на територію і приклеїли себе до смуги. Їм загрожують кримінальні звинувачення за порушення закону про зібрання, небезпечне втручання у повітряний рух та проникнення на закриту територію.

"На даний час неможлива ані відправка, ані приземлення рейсів через триваючу операцію поліції", – повідомила адміністрація аеропорту. 

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Ініціатива "Останнє покоління" опублікувала фото своїх активістів на злітній смузі та нагадала, що їхні вимоги – відмовитись від використання викопного палива до 2030 року задля порятунку планети.

Hessenschau повідомляє, що активісти пробралися на територію, зробивши дірку у паркані за допомогою плоскогубців, а далі під’їхали на місце протесту велосипедами і скейтбордами.  

Вранці у середу аналогічну акцію організували в аеропорту Кельна

Раніше цього місяця кліматичні активісти облили фарбою знамениту статую Бременських музикантів.

Їхні британські однодумці у червні розпилили помаранчеву фарбу на камені Стоунхенджу, а також розфарбували таким чином кілька приватних літаків в аеропорту під Лондоном.

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