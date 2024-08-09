В аэропорт Вильнюса направляли саперов из-за вероятной взрывчатки

В четверг вечером в аэропорт Вильнюса из-за сообщения о взрывном устройстве вызвали команду саперов антитеррористического подразделения литовской полиции, занимающегося борьбой с терроризмом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Около 18:17 по местному времени в четверг в полицию поступило сообщение о том, что во время рентгеновской проверки в аэропорту была обнаружена посылка с предметом, похожим на самодельное взрывное устройство.

На место прибыли специалисты-саперы и проверили посылку. Никаких взрывчатых веществ внутри они не нашли.

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Напомним, осенью прошлого года многие школы и другие учреждения по всей Литве несколько дней подряд получали сообщения о минировании. Но ни одна из угроз не оказалась реальной.

Также ложные сообщения о минировании получали аэропорты Вильнюса и Каунаса, а также Каунасская гидроэлектростанция.

В связи с псевдоминированием из литовских аэропортов эвакуировали пассажиров.