Google програла у Суді ЄС боротьбу проти антимонопольного штрафу на $2,7 млрд

Суд Європейського Союзу у вівторок підтримав антимонопольний штраф щодо Google у розмірі 2,4 млрд євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення суду.

Суд ЄС заявив, що практика Google надавати перевагу власним результатам пошуку покупок над результатами конкуруючих сервісів була дискримінаційною і рішення суду не може бути оскаржене.

Судді зазначили, що законодавство ЄС забороняє поведінку, яка перешкоджає "підтримці або зростанню конкуренції на ринку, на якому ступінь конкуренції вже ослаблений, саме через наявність одного або декількох суб'єктів господарювання, що займають домінуюче становище".

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У 2017 році компанію Google оштрафували за те, що вона надавала перевагу власним результатам пошуку покупок над результатами конкуруючих сервісів. Цей штраф став для компанії першим у низці антимонопольних розслідувань ЄС, включаючи розслідування щодо рекламних технологій.

Google все ще оскаржує два інші штрафи ЄС, включаючи рекордний антимонопольний штраф у розмірі 4,3 мільярда євро за операційну систему Google Android.

Минулого року Загальний суд ЄС підтримав рішення ЄС щодо платформи Google Shopping, різко висловившись щодо того, що Google надає перевагу власним сервісам.

Європейська комісія має потужний інструмент для боротьби з цифровими гігантами - Закон про цифрові ринки (DMA), який забороняє технологічним гігантам надавати перевагу власним продуктам і послугам над конкурентами на власних платформах.

Цього року Google внесла подальші зміни до пошуку продуктів, щоб відповідати вимогам DMA.