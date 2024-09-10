Google проиграла в Суде ЕС борьбу против антимонопольного штрафа на $2,7 млрд

Суд Европейского Союза во вторник поддержал антимонопольный штраф в отношении Google в размере 2,4 млрд евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение суда.

Суд ЕС заявил, что практика Google отдавать предпочтение собственным результатам поиска покупок над результатами конкурирующих сервисов была дискриминационной и решение суда не может быть обжаловано.

Судьи отметили, что законодательство ЕС запрещает поведение, которое препятствует "поддержанию или росту конкуренции на рынке, на котором степень конкуренции уже ослаблена, именно из-за наличия одного или нескольких субъектов хозяйствования, занимающих доминирующее положение".

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В 2017 году компанию Google оштрафовали за то, что она отдавала предпочтение собственным результатам поиска покупок над результатами конкурирующих сервисов. Этот штраф стал для компании первым в ряде антимонопольных расследований ЕС, включая расследование по рекламным технологиям.

Google все еще оспаривает два других штрафа ЕС, включая рекордный антимонопольный штраф в размере 4,3 млрд евро за операционную систему Google Android.

В прошлом году Общий суд ЕС поддержал решение ЕС по платформе Google Shopping, резко высказавшись относительно того, что Google отдает предпочтение собственным сервисам.

Европейская комиссия имеет мощный инструмент для борьбы с цифровыми гигантами - Закон о цифровых рынках (DMA), который запрещает технологическим гигантам отдавать предпочтение собственным продуктам и услугам над конкурентами на собственных платформах.

В этом году Google внесла дальнейшие изменения в поиск продуктов, чтобы соответствовать требованиям DMA.