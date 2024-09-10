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США оголосили нові санкції проти Ірану за передачу балістики Росії

Новини — Вівторок, 10 вересня 2024, 19:48 — Олег Павлюк

Міністерство фінансів США у вівторок, 10 вересня, оголосило про нові санкції проти Ірану у зв’язку з його рішенням передати Росії балістичні ракети.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У новому санкційному списку США – десять фізичних та шість юридичних осіб із Ірану та Росії, а також чотири судна, за допомогою яких Тегеран постачав російській стороні зброю, включно з безпілотниками.

Також США наклали додаткові обмеження на флагманську авіакомпанію Ірану Iran Air, аби обмежити її можливості діяти за кордоном.

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Паралельно з цим Державний департамент вніс до свого санкційного списку три організації, серед яких і Iran Air, та розпорядився про конфіскацію п'яти суден, причетних до передання іранських систем озброєнь до Росії.

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"Іран вирішив посилити свою участь у незаконній війні Росії, і Сполучені Штати, разом з нашими партнерами, продовжуватимуть підтримувати Україну", – прокоментував заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

У Мінфіні США зазначили, що протягом літа 2024 року російські військовослужбовці пройшли навчання з використання іранських балістичних ракет, а їх першу партію Росія отримала на початку вересня.

Іран постачає Росії ударні безпілотники, але донедавна утримувався від пропозиції передачі більш потужного озброєння, очевидно, з огляду на попередження США і Європи про те, що це викличе хвилю болючих санкцій.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше у вівторок підтвердив, що Іран передав балістичні ракети Росії для використання в Україні, через що нові санкції проти Тегерана є неминучими.

Свій пакет санкцій проти Ірану та Росії вже оголосила Велика Британія.

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США Іран санкції
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