США объявили новые санкции против Ирана за передачу баллистики России

Министерство финансов США во вторник, 10 сентября, объявило о новых санкциях против Ирана в связи с его решением передать России баллистические ракеты.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В новом санкционном списке США – десять физических и шесть юридических лиц из Ирана и России, а также четыре судна, с помощью которых Тегеран поставлял российской стороне оружие, включая беспилотники.

Также США наложили дополнительные ограничения на флагманскую авиакомпанию Ирана Iran Air, чтобы ограничить ее возможности действовать за рубежом.

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Параллельно с этим Государственный департамент внес в свой санкционный список три организации, среди которых и Iran Air, и распорядился о конфискации пяти судов, причастных к передаче иранских систем вооружений в Россию.

"Иран решил усилить свое участие в незаконной войне России, и Соединенные Штаты, вместе с нашими партнерами, будут продолжать поддерживать Украину", – прокомментировал заместитель министра финансов США Уолли Адеемо.

В Минфине США отметили, что в течение лета 2024 года российские военнослужащие прошли обучение по использованию иранских баллистических ракет, а их первую партию Россия получила в начале сентября.

Иран поставляет России ударные беспилотники, но до недавнего времени воздерживался от предложения передачи более мощного вооружения, очевидно, учитывая предупреждения США и Европы о том, что это вызовет волну болезненных санкций.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее во вторник подтвердил, что Иран передал баллистические ракеты России для использования в Украине, из-за чего новые санкции против Тегерана неизбежны.

Свой пакет санкций против Ирана и России уже объявила Великобритания.