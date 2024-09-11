Нідерланди засудили передачу Іраном балістики Росії та закликали ЄС посилити санкції

Нідерланди засудили постачання балістичних ракет Іраном до Росії та виступили за посилення санкцій Європейським Союзом.

Про це написав міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп, передає "Європейська правда".

Вельдкамп наголосив, що передача ракет є серйозною ескалацією, яка має безпосередні наслідки для безпеки Європи.

Посадовець акцентував, що у зв’язку з цим до МЗС Нідерландів був викликаний іранський посол.

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"Новий іранський уряд заявляє, що прагне тісніших зв'язків з Європою. Будь-яка форма підтримки російської агресії проти України є абсолютно контрпродуктивною. Нідерланди рішуче виступають за нові, жорсткіші санкції ЄС", – наголосив очільник зовнішньополітичного відомства.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше у вівторок підтвердив, що Іран передав балістичні ракети Росії для використання в Україні, через що нові санкції проти Тегерана є неминучими.

Свій пакет санкцій проти Ірану та Росії вже оголосила Велика Британія.

Опісля Міністерство фінансів США також оголосило про нові санкції проти Ірану.