Британия вызвала иранского дипломата из-за передачи России баллистики

Британское Министерство иностранных дел в среду, 11 сентября, вызвало временного поверенного в делах Ирана в связи с передачей иранских баллистических ракет России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

В сообщении внешнеполитического ведомства Великобритании указано, что вызов главы посольства Ирана состоялся "в координации с европейскими партнерами и по поручению министра иностранных дел".

"Правительство Великобритании четко заявило, что любая передача баллистических ракет России будет рассматриваться как опасная эскалация, что повлечет значительную реакцию", – добавили там.

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Ранее стало известно о вызове главы посольства Ирана в Нидерландах в связи с новой военной помощью России.

Великобритания накануне ввела санкции против иранских физических и юридических лиц, причастных к производству беспилотников и ракет, а также против российских грузовых кораблей, которые, по ее словам, участвовали в перевозке ракет из Ирана в Россию.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен накануне подтвердил, что Иран передал баллистические ракеты России для использования в Украине, из-за чего новые санкции против Тегерана неизбежны.