Норвегія знімає ембарго на постачання оборонної продукції Туреччині

Норвегія вирішила зняти обмеження щодо оборонної промисловості, накладені на Туреччину 5 років тому.

Про це повідомив у середу речник МЗС Туреччини Онджу Кечелі в соцмережі X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Речник повідомив, що у середу міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде провів розмову з турецьким колегою Хаканом Фіданом. Під час цієї розмови Ейде повідомив Фідану про рішення Осло.

Висловивши задоволення, Фідан сказав, що "такі обмеження не відповідають духу Альянсу".

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Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, bugün (11 Eylül) Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Norveç’in 2019 yılında Türkiye’ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırma kararı… – Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) September 11, 2024

Міністерство закордонних справ Норвегії підтвердило цей крок, відзначивши, що норвезький уряд вирішив нормалізувати свою практику щодо експорту продукції, пов’язаної з обороною, і товарів подвійного призначення для військового використання до Туреччини.

Норвегія була серед країн, які запровадили обмеження у сфері оборонної промисловості проти Туреччини у 2019 році через антитерористичну операцію Анкари на півночі Сирії.

Восени 2019 року Осло вирішило більше не розглядати нові заявки на отримання ліцензії на експорт відповідної продукції.

За даними норвезького уряду, експорт оборонної продукції з Осло до Анкари становив майже 4 мільйони доларів у 2018 році, але впав приблизно до 1 мільйона доларів у 2020 році через обмеження.