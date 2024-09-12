Норвегия снимает эмбарго на поставки оборонной продукции Турции

Норвегия решила снять ограничения по оборонной промышленности, наложенные на Турцию 5 лет назад.

Об этом сообщил в среду представитель МИД Турции Онджу Кечели в соцсети X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Представитель сообщил, что в среду министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде провел разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Во время этого разговора Эйде сообщил Фидану о решении Осло.

Выразив удовлетворение, Фидан сказал, что "такие ограничения не соответствуют духу Альянса"

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Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, bugün (11 Eylül) Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Norveç’in 2019 yılında Türkiye’ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırma kararı… – Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) September 11, 2024

Министерство иностранных дел Норвегии подтвердило этот шаг, отметив, что норвежское правительство решило нормализовать свою практику в отношении экспорта продукции, связанной с обороной, и товаров двойного назначения для военного использования в Турцию.

Норвегия была среди стран, которые ввели ограничения в сфере оборонной промышленности против Турции в 2019 году из-за антитеррористической операции Анкары на севере Сирии.

Осенью 2019 года Осло решило больше не рассматривать новые заявки на получение лицензии на экспорт соответствующей продукции.

По данным норвежского правительства, экспорт оборонной продукции из Осло в Анкару составил почти 4 миллиона долларов в 2018 году, но упал примерно до 1 миллиона долларов в 2020 году из-за ограничений.