Лукашенко каже, що готовий віддати Польщі засудженого журналіста Почобута

Білоруський диктатор Александр Лукашенко стверджує, що Мінськ готовий передати Польщі засудженого у 2023 році журналіста Анджея Почобута, але польська сторона нібито не хоче його забирати.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Лукашенка передають білоруські пропагандисти з БЕЛТА.

Самопроголошений президент Білорусі каже, що начебто не проти, аби Польща забрала Почобута, але її представники не хочуть їхати в Білорусь.

"А вони й не хочуть його забирати. Просто це стало політичною розмінною монетою. І коли ми їм: "Забирайте!" – "Ні, нам не треба". А цей каже: "Я туди не поїду". Ви це знаєте, це вже прозвучало з вуст поляків", – додав Лукашенко, не пояснивши, хто саме таке говорив.

Реклама:

Анджей Почобут – один із лідерів незалежної Спілки поляків. Його, як і низку інших активістів польської меншини, затримали 25 березня 2021 року. За публікацію про напад СРСР на Польщу у 1939 році його звинуватили в "розпалюванні ворожнечі за національною ознакою".

Також у матеріалах кримінальної справи фігурували заяви журналіста на захист польської меншини в Білорусі, стаття про придушення білоруських протестів 2020 року і текст 2006 року про одного з командирів польського антикомуністичного підпілля на Гродненщині.

Гродненський обласний суд 8 лютого 2023 року засудив Анджея Почобута до восьми років колонії посиленого режиму.

Польська сторона неодноразово публічно порушувала питання звільнення Почобута. Вона запровадила санкції проти представників білоруського режиму та обмежила прикордонний рух.

За даними ЗМІ, Мінськ і Варшава ведуть непублічні переговори стосовно звільнення журналіста.