Польща назвала умову відкриття КПП на кордоні з Білоруссю

Польща ставить відкриття прикордонних переходів з Білоруссю в залежність від звільнення польськомовного журналіста Анджея Почобута.

Про це глава МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав в інтерв'ю порталу "Зеркало", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Радослав Сікорський, відповідаючи на запитання про можливість відкриття прикордонних переходів (наразі діє один – у Тересполі), нагадав, що рішення про закриття пункту "Бобруйськ" було прийнято попереднім польським урядом у відповідь на політичний судовий процес і засудження Анджея Почобута.

Водночас, він запевнив, що "дата відкриття залежить від тривалості ув'язнення Анджея Почобута".

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Міністр зазначив, що польська влада незмінно відокремлює простих білорусів від влади в Мінську, про що свідчить, зокрема, той факт, що громадяни Білорусі, на відміну від громадян Росії, можуть в'їжджати до Польщі на своїх приватних автомобілях (обмеження є наслідком санкцій ЄС).

Глава МЗС також нагадав, що в той час, коли в Білорусі не було політв'язнів, Польща реалізувала кроки для запуску малого прикордонного руху, але саме Мінськ виявився до цього не готовим.

Нагадаємо, польський уряд зазнав критики після участі в обміні полоненими з Росією, оскільки польськомовний журналіст, заарештований у Білорусі, так і не був звільнений.

Журналіст Анджей Почобут, заарештований у Білорусі у 2021 році і засуджений у 2023 році, не був звільнений. Натомість у рамках обміну Польща звільнила Павла Рубцова, який видавав себе в Європі за іспанського журналіста під ім'ям Пабло Гонсалеса, що перебував у польській в'язниці з лютого 2022 року за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

У минулий четвер у Туреччині відбувся обмін 24 ув'язненими за участю шести західних держав, зокрема США та Німеччини, й Росії.

Переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну, тривали понад два роки.

Деталі читайте у статті: Заручників за шпигунів: чому історичний обмін між РФ та Заходом матиме наслідки і для України.