Лукашенко говорит, что готов отдать Польше осужденного журналиста Почобута

Белорусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что Минск готов передать Польше осужденного в 2023 году журналиста Анджея Почобута, но польская сторона якобы не хочет его забирать.

Как сообщает "Европейская правда", слова Лукашенко передают белорусские пропагандисты из БЕЛТА.

Самопровозглашенный президент Беларуси говорит, что вроде бы не против, чтобы Польша забрала Почобута, но ее представители не хотят ехать в Беларусь.

"А они и не хотят его забирать. Просто это стало политической разменной монетой. И когда мы им: "Забирайте!" – "Нет, нам не надо". А этот говорит: "Я туда не поеду". Вы это знаете, это уже прозвучало из уст поляков", – добавил Лукашенко, не пояснив, кто именно такое говорил.

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Анджей Почобут – один из лидеров независимого Союза поляков. Его, как и ряд других активистов польского меньшинства, задержали 25 марта 2021 года. За публикацию о нападении СССР на Польшу в 1939 году его обвинили в "разжигании вражды по национальному признаку".

Также в материалах уголовного дела фигурировали заявления журналиста в защиту польского меньшинства в Беларуси, статья о подавлении белорусских протестов 2020 года и текст 2006 года об одном из командиров польского антикоммунистического подполья на Гродненщине.

Гродненский областной суд 8 февраля 2023 года приговорил Анджея Почобута к восьми годам колонии усиленного режима.

Польская сторона неоднократно публично поднимала вопрос освобождения Почобута. Она ввела санкции против представителей белорусского режима и ограничила пограничное движение.

По данным СМИ, Минск и Варшава ведут непубличные переговоры об освобождении журналиста.