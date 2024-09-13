У Баварії затримали ісламіста, який хотів убити якнайбільше військових

У баварському місті Гоф поліція заарештувала 27-річного сирійця, який нібито планував напад на солдатів – кажуть, що він встиг придбати два мачете.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel.

Генеральна прокуратура Мюнхена заарештувала підозрюваного в ісламізмі за планування нападу на військових Бундесверу.

У п'ятницю слідчі оголосили, що чоловік хотів напасти на солдатів під час обідньої перерви в центрі баварського міста Гоф і вбити якомога більше з них.

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Кілька днів тому 27-річний виходець із Сирії придбав для цього два мачете.

За повідомленням Генеральної прокуратури Мюнхена, його підозрюють у підготовці серйозного акту насильства, що загрожує державі.

Нападаючи на солдатів, він хотів викликати ажіотаж і створити відчуття незахищеності серед населення.

27-річний чоловік був заарештований у четвер. У п'ятницю він постав перед слідчим суддею в Гофі, і був виданий ордер на його арешт.

У Гофі розташовані казарми Бундесверу, де дислокуються кілька сотень солдатів. Казарми розташовані на західній околиці центру міста, за три кілометри від головного залізничного вокзалу.

У Німеччині якийсь час тривають дискусії стосовно посилення законів, які регулюють носіння холодної зброї, у відповідь на збільшення кількості нападів з використанням ножів. Зокрема, обговорювалося можливе обмеження довжини ножів, які можна носити в громадських місцях

Раніше німецькі поліцейські застрелили чоловіка, який, імовірно, погрожував перехожим на одній з вулиць, а потім спробував напасти на правоохоронців з двома ножами.