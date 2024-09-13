У Баварії затримали ісламіста, який хотів убити якнайбільше військових
У баварському місті Гоф поліція заарештувала 27-річного сирійця, який нібито планував напад на солдатів – кажуть, що він встиг придбати два мачете.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel.
Генеральна прокуратура Мюнхена заарештувала підозрюваного в ісламізмі за планування нападу на військових Бундесверу.
У п'ятницю слідчі оголосили, що чоловік хотів напасти на солдатів під час обідньої перерви в центрі баварського міста Гоф і вбити якомога більше з них.
Кілька днів тому 27-річний виходець із Сирії придбав для цього два мачете.
За повідомленням Генеральної прокуратури Мюнхена, його підозрюють у підготовці серйозного акту насильства, що загрожує державі.
Нападаючи на солдатів, він хотів викликати ажіотаж і створити відчуття незахищеності серед населення.
27-річний чоловік був заарештований у четвер. У п'ятницю він постав перед слідчим суддею в Гофі, і був виданий ордер на його арешт.
У Гофі розташовані казарми Бундесверу, де дислокуються кілька сотень солдатів. Казарми розташовані на західній околиці центру міста, за три кілометри від головного залізничного вокзалу.
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