В Баварии задержали исламиста, который хотел убить как можно больше военных

В баварском городе Хоф полиция арестовала 27-летнего сирийца, который якобы планировал нападение на солдат – говорят, что он успел приобрести два мачете.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Spiegel.

Генеральная прокуратура Мюнхена арестовала подозреваемого в исламизме за планирование нападения на военных Бундесвера.

В пятницу следователи объявили, что мужчина хотел напасть на солдат во время обеденного перерыва в центре баварского города Хоф и убить как можно больше из них.

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Несколько дней назад 27-летний выходец из Сирии приобрел для этого два мачете.

По сообщению Генеральной прокуратуры Мюнхена, его подозревают в подготовке серьезного акта насилия, угрожающего государству.

Напав на солдат, он хотел вызвать ажиотаж и создать ощущение незащищенности среди населения.

27-летний мужчина был арестован в четверг. В пятницу он предстал перед следственным судьей в Хофе, и был выдан ордер на его арест.

В Хофе расположены казармы Бундесвера, где дислоцируются несколько сотен солдат. Казармы расположены на западной окраине центра города, в трех километрах от главного железнодорожного вокзала.

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