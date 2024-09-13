Пісторіус заявив, що дозвіл далекобійних ударів по РФ відповідає міжнародному праву

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає використання Україною західної зброї проти цілей на території Росії в принципі можливим.

Його заяву наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Рішення про дозвіл використання певних видів зброї залишається за партнерами, сказав міністр, коментуючи ознаки того, що США і Британія можуть бути на межі дозволу на використання далекобійних ракет для ударів по території РФ.

"Міжнародне право це дозволяє", – сказав Пісторіус у Берліні.

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Він зауважив, що союзники вільні у своїх рішеннях стосовно того, як застосовувати поставлену ними зброю, і не йому це оцінювати.

Пісторіус також прокоментував реакцію глави Росії Владіміра Путіна. У четвер Путін заявив, що будь-який крок Заходу, який дозволить Києву використовувати далекобійну зброю проти цілей на території Росії, означатиме, що НАТО перебуває у стані війни з РФ.

"Погрози Путіна – це погрози Путіна, це все, що потрібно сказати. Він погрожує, коли йому заманеться, і заманює, коли вважає за потрібне", – додав Пісторіус.

Глава уряду Британії Кір Стармер у відповідь на залякування Путіна заявив, що це глава РФ розпочав війну в Україні і він може закінчити її в будь-який момент.

Раніше видання The Guardian повідомило, що США і Британія домовилися разом з іншими союзниками дозволити Україні вражати військові цілі на території Росії ракетами Storm Shadow.