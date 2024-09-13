Писториус заявил, что разрешение на дальнобойные удары по РФ соответствует международному праву

Министр обороны Германии Борис Писториус считает использование Украиной западного оружия против целей на территории России в принципе возможным.

Его заявление приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Решение о разрешении использовать определенные виды оружия остается за партнерами, сказал министр, комментируя признаки того, что США и Великобритания могут быть на грани того, чтобы дать разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов по территории РФ.

"Международное право это позволяет", – сказал Писториус в Берлине.

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Он отметил, что союзники свободны в своих решениях о том, как применять поставленное ими оружие, и не ему это оценивать.

Писториус также прокомментировал реакцию главы России Владимира Путина. В четверг Путин заявил, что любой шаг Запада, который позволит Киеву использовать дальнобойное оружие против целей на территории России, будет означать, что НАТО находится в состоянии войны с РФ.

"Угрозы Путина – это угрозы Путина, это все, что нужно сказать. Он угрожает, когда ему заблагорассудится, и заманивает, когда считает нужным", – добавил Писториус.

Глава правительства Британии Кир Стармер в ответ на запугивания Путина заявил, что это глава РФ начал войну в Украине и он может закончить ее в любой момент.

Ранее издание The Guardian сообщило, что США и Британия договорились вместе с другими союзниками позволить Украине поражать военные цели на территории России ракетами Storm Shadow.