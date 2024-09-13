ЗМІ: Франція викликала тимчасового повіреного у справах Ірану через передачу балістики Росії

Франція викликала тимчасового повіреного у справах Ірану через передачу балістичних ракет Росії.

Про це повідомило агентство Reuters із посаланням на проінформованого співрозмовника у дипломатичних колах, передає "Європейська правда".

У п'ятницю, 13 вересня, Міністерство закордонних справ Франції викликало тимчасового повіреного у справах Ірану через передачу балістичних ракет Росії, розповів він журналістам.

Напередодні стало відомо, що глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель передав країнам-членам пропозицію санкцій за передачу Іраном балістичних ракет Росії.

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Раніше свої пакети санкцій проти Ірану та Росії оголосила Велика Британія. Міністерство фінансів США також оголосило про нові санкції проти Ірану.

Британська розвідка проінформувала, що постачання іранських балістичних ракет посилить здатність Росії завдавати високоточні удари по українських військових або цивільних об'єктах поблизу лінії фронту.