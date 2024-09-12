ЄС готує санкції за передачу Іраном балістичних ракет Росії

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель передав країнам-членам пропозицію санкцій за передачу Іраном балістичних ракет Росії.

Про це на брифінгу в Брюсселі у четвер заявив речник зовнішньополітичної служби Петер Стано, пише "Європейська правда".

Стано нагадав, що Європейський Союз закликав Іран не передавати Росії балістичні ракети для використання проти України. Але оскільки Іран, як виглядає, це зробив – ЄС надасть "швидку відповідь".

"Високий представник Боррель вже подав країнам-членам пропозиції щодо цільових заходів як частину відповіді ЄС на цей розвиток подій", – сказав Стано.

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Він назвав передачу ракет ескалацією військової підтримки Іраном незаконної агресії Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше у вівторок підтвердив, що Іран передав балістичні ракети Росії для використання в Україні, через що нові санкції проти Тегерана є неминучими.

Свій пакет санкцій проти Ірану та Росії вже оголосила Велика Британія.

Опісля Міністерство фінансів США також оголосило про нові санкції проти Ірану.