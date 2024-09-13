СМИ: Франция вызвала временного поверенного в делах Ирана из-за передачи баллистики России
Франция вызвала временного поверенного в делах Ирана из-за передачи баллистических ракет России.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированного собеседника в дипломатических кругах, передает "Европейская правда".
В пятницу, 13 сентября, Министерство иностранных дел Франции вызвало временного поверенного в делах Ирана из-за передачи баллистических ракет России, рассказал он журналистам.
Накануне стало известно, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель передал странам-членам предложение санкций за передачу Ираном баллистических ракет России.
Ранее свои пакеты санкций против Ирана и России объявила Великобритания. Министерство финансов США также объявило о новых санкциях против Ирана.
Британская разведка проинформировала, что поставки иранских баллистических ракет усилит способность России наносить высокоточные удары по украинским военным или гражданским объектам вблизи линии фронта.