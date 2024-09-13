Румунія назвала атаку Росії на торговельне судно у Чорному морі безпрецедентною ескалацією

Міністерство закордонних справ Румунії засудило російський удар по торговельному судні, яке прямувало через Чорне море до Єгипту, та назвало такі дії "безпрецедентною ескалацією".

Про це йдеться у заяві МЗС країни, передає "Європейська правда".

Як відомо, Росія вдарила 12 вересня по судні, яке перевозило зерно до Єгипту з українського порту.

"Ця подія є безпрецедентною ескалацією незаконної та невиправданої війни Росії проти України", – йдеться у заяві румунського відомства.

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У МЗС Румунії заявили, що умисний напад на торгове судно є серйозним порушенням норм міжнародного гуманітарного права, що регулюють ведення війни на морі.

У відомстві закликали Росію припинити будь-які напади на комерційні судна та "поважати свободу судноплавства, якою користуються держави в Чорному морі".

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Також у МЗС Румунії повідомили, що міністерка закордонних справ Лумініца Одобеску провела розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном щодо ситуації з регіональною безпекою, в тому числі про порушення повітряного простору Румунії після російських атак на українські річкові порти.

Під час розмови Одобеску наголосила на важливості постійної уваги НАТО до розвитку подій в Чорному морі і в регіоні.

Нагадаємо, щонайменше два російські "Шахеди" увійшли в повітряний простір Румунії в ніч проти неділі, 8 вересня.

Влада Румунії перед тим розіслала попередження на мобільні телефони про небезпеку падіння об'єктів жителям Тулчі та Констанци – повітів, що межують з Україною. Уламки одного із "шахедів" знайшли напередодні в Тулчі.

Румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку заявив, що Румунія відреагувала в режимі реального часу і відстежувала ситуацію за допомогою винищувачів F-16, зазначивши, що ці безпілотники не були націлені на румунську територію.

Пізніше стало відомо, що комітет румунського Сенату з питань оборони може обговорити зміни до законодавства, які дозволять військовим збивати дрони, що порушують повітряний простір країни.