ЗМІ: У Румунії обговорять зміну закону, що дозволить збивати дрони-порушники

Комітет румунського Сенату з питань оборони може обговорити зміни до законодавства, які дозволять військовим збивати дрони, що порушують повітряний простір країни.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", дізналось румунське інформагентство Agerpres.

На засіданні сенатського комітету, який збереться в середу, 11 вересня, будуть присутні представники Міністерства національної оборони Румунії.

За даними парламентських джерел Agerpres, однією з тем зустрічі буде аналіз змін до законодавства, які дозволять військовим знищувати безпілотники, що входять на румунську територію.

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Раніше голова Сенату Ніколає Чуке запропонував укласти протокол з Україною, щоб російські безпілотники, які входять у повітряний простір Румунії, "могли бути знищені системами протиповітряної оборони".

Нагадаємо, щонайменше два російські "Шахеди" увійшли в повітряний простір Румунії в ніч проти неділі, 8 вересня.

Влада Румунії перед тим розіслала попередження на мобільні телефони про небезпеку падіння об'єктів жителям Тулчі та Констанци – повітів, що межують з Україною.

Уламки одного із "Шахедів" знайшли напередодні в Тулчі.

Румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку заявив, що Румунія відреагувала в режимі реального часу і відстежувала ситуацію за допомогою винищувачів F-16, зазначивши, що ці безпілотники не були націлені на румунську територію.