Прем’єр Румунії пояснив, чому не збивали російський дрон-порушник

Румунський прем’єр-міністр Марчел Чолаку відкинув закиди в бездіяльності влади через порушення повітряного простору російським дроном минулими вихідними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Agerpres.

Чолаку наголосив, що Румунія відреагувала на порушення повітряного простору в режимі реального часу і стежила за ситуацією за допомогою винищувачів F-16.

Він додав, що румунська сторона не була зобов'язана вживати заходів.

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"Якби безпілотники цілились по румунській території, звичайно, наша країна втрутилася б", – запевнив прем’єр Румунії.

Він назвав інцидент провокацією, покликаною перевірити здатність сусідніх з Україною держав реагувати на подібні ситуації.

Щонайменше два російські "Шахеди" увійшли в повітряний простір Румунії в ніч проти неділі, 8 вересня. Влада Румунії розіслала попередження на мобільні телефони про небезпеку падіння об'єктів жителям Тулчі та Констанци – повітів, що межують з Україною.

Міністерство закордонних справ Румунії закликало до поваги до міжнародного права, зокрема недоторканності румунського повітряного простору, і підтвердило своє рішуче засудження незаконних атак РФ.

Лідерка румунської головної опозиційної партії "Союз порятунку Румунії" Елена Ласконі закликала президента Клауса Йоганніса і прем'єра Чолаку пояснити заліт російських безпілотників.