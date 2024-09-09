У Румунії біля кордону з Україною знайшли рештки "Шахеда"

У румунському повіті Тулча, що біля кордону з Україною, в понеділок, 9 вересня, виявили рештки російського безпілотника.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

Фахівці румунського Міноборони, розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ "зібрали фрагменти російського безпілотника" на околицях села Періправа в повіті Тулча.

Їх тепер передадуть на експертизу "згідно з правовими процедурами".

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"Найближчим часом пошуки також відбудуться в околицях (села. – Ред.) Караорман, де, за повідомленнями, є ще один можливий район падіння", – йдеться в повідомленні.

У Міністерстві оборони Румунії підкреслили, що уламки знайшли за межами населених пунктів, жодні елементи інфраструктури не постраждали.

Щонайменше два російські "Шахеди" увійшли в повітряний простір Румунії в ніч проти неділі, 8 вересня. Влада Румунії розіслала попередження на мобільні телефони про небезпеку падіння об'єктів жителям Тулчі та Констанци – повітів, що межують з Україною.

Міністерство закордонних справ Румунії закликало до поваги до міжнародного права, зокрема недоторканності румунського повітряного простору, і підтвердило своє рішуче засудження незаконних атак РФ.

Лідерка румунської головної опозиційної партії "Союз порятунку Румунії" Елена Ласконі закликала президента Клауса Йоганніса і прем'єра Чолаку пояснити заліт російських безпілотників.