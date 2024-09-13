Румыния назвала атаку России на торговое судно в Черном море беспрецедентной эскалацией

Министерство иностранных дел Румынии осудило российский удар по торговому судну, которое направлялось через Черное море в Египет, и назвало такие действия "беспрецедентной эскалацией".

Об этом говорится в заявлении МИД страны, передает "Европейская правда".

Как известно, Россия ударила 12 сентября по судну, перевозившему зерно в Египет из украинского порта.

"Это событие является беспрецедентной эскалацией незаконной и неоправданной войны России против Украины", – говорится в заявлении румынского ведомства.

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В МИД Румынии заявили, что умышленное нападение на торговое судно является серьезным нарушением норм международного гуманитарного права, регулирующих ведение войны на море.

В ведомстве призвали Россию прекратить любые нападения на коммерческие суда и "уважать свободу судоходства, которой пользуются государства в Черном море".

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Также в МИД Румынии сообщили, что министр иностранных дел Луминица Одобеску провела разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном о ситуации с региональной безопасностью, в том числе о нарушении воздушного пространства Румынии после российских атак на украинские речные порты.

Во время разговора Одобеску подчеркнула важность постоянного внимания НАТО к развитию событий в Черном море и в регионе.

Напомним, по меньшей мере два российских "Шахеда" вошли в воздушное пространство Румынии в ночь на воскресенье, 8 сентября.

Власти Румынии перед тем разослали предупреждения на мобильные телефоны об опасности падения объектов жителям Тулчи и Констанцы – уездов, граничащих с Украиной. Обломки одного из "Шахедов" нашли накануне в Тулче.

Румынский премьер-министр Марчел Чолаку заявил, что Румыния отреагировала в режиме реального времени и отслеживала ситуацию с помощью истребителей F-16, отметив, что эти беспилотники не были нацелены на румынскую территорию.

Позже стало известно, что комитет румынского Сената по вопросам обороны может обсудить изменения в законодательство, которые позволят военным сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.