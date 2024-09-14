Два пункти пропуску на кордоні Польщі й Чехії закрили через повені
Новини — Субота, 14 вересня 2024, 17:29 —
На польсько-чеському кордоні два пункти пропуску закрили на невизначений час через повінь, що унеможливила їхню роботу.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Після екстремальних злив закрили пункти пропуску у Голковіце поблизу міста Годув, оскільки з чеського боку кордону дорога до нього стала непроїзною.
"Через підвищення рівня води у річці Пьотровка і її вихід з берегів з чеського боку КПП у Голковіце закрито до наступних повідомлень", – заявили у міській адміністрації Годува, додавши, що двоколісним транспортом проїхати також неможливо.
Така ж доля спіткала КПП у селі Маркльовіце-Гурне у гміні Зебжидовиці.
Рівень води піднявся вже у багатьох містах польської Сілезії, у деяких населених пунктах проводять евакуацію.
У містечку Калкув в Опольському воєводстві ледве не загинула жінка-водій, яка поїхала по підтопленій дорозі і машину змило потоком.
Ratownicy dotarli do uwięzionej kobiety. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji ratowniczej udało się ją uratować. https://t.co/w8XsLJ37zs– Remiza.pl (@remizacompl) September 14, 2024
Повені почалися також у Румунії, в підтоплених районах загинули четверо людей. "Заливає" і окремі райони Молдови та її столиці Кишинева.