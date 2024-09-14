Два пункта пропуска на границе Польши и Чехии закрыли из-за наводнений

На польско-чешской границе два пункта пропуска закрыли на неопределенное время из-за наводнения.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

После экстремальных ливней закрыли пункты пропуска в Голковице вблизи города Годув, поскольку с чешской стороны границы дорога к нему стала непроездной.

"Из-за повышения уровня воды в реке Пьотровка и ее выход из берегов с чешской стороны КПП в Голковице закрыто до следующих сообщений", – заявили в городской администрации Годува, добавив, что двухколесным транспортом проехать также невозможно.

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Такая же судьба постигла КПП в селе Маркльовице-Гурне в гмине Зебжидовицы.

Уровень воды поднялся уже во многих городах польской Силезии, в некоторых населенных пунктах проводят эвакуацию.

В городке Калкув в Опольском воеводстве чуть не погибла женщина-водитель, которая поехала по подтопленной дороге и машину смыло потоком.

Ratownicy dotarli do uwięzionej kobiety. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji ratowniczej udało się ją uratować. https://t.co/w8XsLJ37zs – Remiza.pl (@remizacompl) September 14, 2024

Наводнения начались также в Румынии, в подтопленных районах погибли четыре человека. "Заливает" и отдельные районы Молдовы и ее столицы Кишинева.