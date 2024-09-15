Мер Будапешта попередив про наближення "повені десятиліття"

Мер Будапешта Гергей Корачонь попередив у неділю вранці, що на угорську столицю насувається найбільша повінь десятиліття.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило угорське видання Telex.

Корачонь опублікував відео на своїй Facebook-сторінці, у якому зазначив, що готовність до захисту від повеней у столиці буде підвищено з понеділка.

Очікують, що рівень води буде найвищим у другій половині тижня, і через сильний дощ він спадатиме повільно. Очікують, що пік Дунаю сягне 8 метрів.

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Кілька ділянок нижньої набережної Буди і Пешта будуть закриті з понеділка з 20:00. У вівторок очікується підтоплення нижньої набережної Дунаю.

На острові Маргіт, особливо в його нижніх районах, захист від повеней буде посилено мішками з піском. Якщо ситуація погіршиться, до середини наступного тижня острів може бути закритий для руху транспортних засобів і пішоходів.

Будапештська водопровідна станція вживає необхідних запобіжних заходів, щоб переконатися, що підвищення рівня Дунаю не порушує постачання питної води в місті.

Громадський транспорт у районах поблизу річки, ймовірно, зіткнеться з обмеженнями до середини наступного тижня – залежно від розвитку ситуації.

Як повідомляла "ЄП", у кількох країнах Центральної Європи вирують повені.

Місцевих жителів Нижньої Австрії доводиться евакуювати через повені, висока вода дісталась і до Відня.

Крім того, чотири людини загинули через повені в Румунії, а в Чехії без світла залишилися сотні тисяч людей та почали руйнуватись будинки.

У Польщі висока вода зруйнувала міст у місті Глухолази на південному заході країни.