Мер Будапешта попередив про наближення "повені десятиліття"
Мер Будапешта Гергей Корачонь попередив у неділю вранці, що на угорську столицю насувається найбільша повінь десятиліття.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило угорське видання Telex.
Корачонь опублікував відео на своїй Facebook-сторінці, у якому зазначив, що готовність до захисту від повеней у столиці буде підвищено з понеділка.
Очікують, що рівень води буде найвищим у другій половині тижня, і через сильний дощ він спадатиме повільно. Очікують, що пік Дунаю сягне 8 метрів.
Кілька ділянок нижньої набережної Буди і Пешта будуть закриті з понеділка з 20:00. У вівторок очікується підтоплення нижньої набережної Дунаю.
На острові Маргіт, особливо в його нижніх районах, захист від повеней буде посилено мішками з піском. Якщо ситуація погіршиться, до середини наступного тижня острів може бути закритий для руху транспортних засобів і пішоходів.
Будапештська водопровідна станція вживає необхідних запобіжних заходів, щоб переконатися, що підвищення рівня Дунаю не порушує постачання питної води в місті.
Громадський транспорт у районах поблизу річки, ймовірно, зіткнеться з обмеженнями до середини наступного тижня – залежно від розвитку ситуації.
Як повідомляла "ЄП", у кількох країнах Центральної Європи вирують повені.
Місцевих жителів Нижньої Австрії доводиться евакуювати через повені, висока вода дісталась і до Відня.
Крім того, чотири людини загинули через повені в Румунії, а в Чехії без світла залишилися сотні тисяч людей та почали руйнуватись будинки.
У Польщі висока вода зруйнувала міст у місті Глухолази на південному заході країни.