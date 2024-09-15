Катастрофічна повінь у Чехії почала руйнувати будинки

У чеському місті Єсенік та навколишніх селах на кордоні з Польщею, що постраждали від повені, висока вода почала руйнувати будинки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Novinky.

Мер Єсеніка Зденька Бліштьянова підтвердила руйнування в неділю перед полуднем.

"Деякі будинки впали в Єсеніку, Чеській Весі і Белі під Прадедом. У мене немає точних цифр, але поки що, за інформацією, яку я отримала, мова йде про одиниці", – сказала мер.

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První domy na Jesenicku padají k zemi... 🙄😣

15. 9. 2024 pic.twitter.com/Pn3mqRRpIn – Jarda Prochazka (@jarda_prochazka) September 15, 2024

За її словами, пріоритетом зараз є порятунок людей, які не встигли вчасно евакуюватися і дістатися до безпечного місця.

"Це для нас зараз критично важливо. У нас є три вертольоти, один військовий і два поліцейських. Ми робимо все, що можемо. Як тільки ми це зробимо, ми почнемо займатися людьми, які залишилися без даху над головою. Ми можемо розмістити їх в одному з наших евакуаційних центрів. У нас там є місце", – сказала Бліштьянова.

Єсенік і навколишні села фактично відрізані від світу, дороги і стежки затоплені.

У ніч на неділю бурхлива річка Бела заблокувала головну дорогу, що веде з Єсеніка до Чеської Веси. Поліція розшукує екіпаж автомобіля з трьох осіб, який впав у річку в селі Липова-Лазне.

Тим не менш, дощі в регіоні припинилися, і метеорологи не очікують серйозних опадів на цей момент.

Нагадаємо, "Укрзалізниця повідомила", що через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

У Польщі висока вода зруйнувала міст у місті Глухолази на південному заході країни.

Через сильний вітер і катастрофічну повінь в Чехії без електроенергії залишились сотні тисяч людей.