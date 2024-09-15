У польському місті Глухолази повінь знесла міст, там примусова евакуація
Новини — Неділя, 15 вересня 2024, 12:58 —
У Польщі повінь зруйнувала міст у місті Глухолази на південному заході країни.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Wprost.
Зранку вода почала текти через насипи на тимчасовому мосту через річку Бяла Глухоляска, тож пежники зрозуміли, що з часом міст ризикує не витримати. Згодом міст було зруйновано потужним потоком води.
🛑GŁUCHOŁAZY🛑
➡️A tu moment zerwania mostu w Głuchołazach‼️
⬇️🔁⬇️ #Powódź
pic.twitter.com/69sstV5z0SРеклама:– jachcy🇵🇱 (@jachcy) September 15, 2024
Тимчасовим мостом містяни користувались, поки основний був у ремонті.
Загалом ситуація у Глухолазах катастрофічна. Вода рікою тече вулицями міста.
🚨‼️ INFO ‼️🚨– Tomasz Duszkiewicz (@TDuszkiewicz) September 15, 2024
Przerażający widok…😞😕
W Głuchołazach woda zalewa miasto. #powodz #głuchołazy pic.twitter.com/XtchAHzRlg
Раніше мер міста Павел Шимкович звернувся до всіх мешканців з проханням евакуюватися. "На жаль, найгірші сценарії справдилися, і наразі найважливіше – це евакуація. На цей момент це вже не буде добровільним, ми виводимо всіх. Хоче він цього чи ні, але мусить залишити приміщення", – сказав Шимкович.
Aktualny widok z kamienicy w Głuchołazach przy ul. Kościuszki od rynku do poczty#Powodź #powodź2024 #głuchołazy– Adam Podolski 🇵🇱 🗽 (@BezpiecznikPL) September 15, 2024
źródło: anonim, FB grupa Głuchołazy pic.twitter.com/qC8WA0RuRR
Мер підкреслив, що хоча ситуація серйозна, але не всі виконують розпорядження служб. "На жаль, деякі люди, схоже, не розуміють серйозності та масштабу загрози. Вони думають, що оскільки міст є, вони в безпеці, але це не так. Звертаюся до всіх якнайшвидше покинути місто або перебратися на височину. Ми тонемо", – сказав мер Глухолазів ще до того, як повінь знесла міст.
Старший капітан Павел Колера, пресофіцер Воєводського штабу державної пожежної служби в Ополе, повідомив, що в Глухолазах немає електрики.
"Місто майже повністю затоплено. До нас надходить інформація про знеструмлення та відключений стаціонарний зв’язок у місті. Ми отримуємо все більше дзвінків з проханням про евакуацію, але пересуватися затопленими вулицями важко", – зазначив він.
Нагадаємо, "Укрзалізниця повідомила", що через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.
У неділю вранці перм’єр Дональд Туск оголосив про першу жертву повені.