У польському місті Глухолази повінь знесла міст, там примусова евакуація

У Польщі повінь зруйнувала міст у місті Глухолази на південному заході країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Wprost.

Зранку вода почала текти через насипи на тимчасовому мосту через річку Бяла Глухоляска, тож пежники зрозуміли, що з часом міст ризикує не витримати. Згодом міст було зруйновано потужним потоком води.

Міст до руйнування фото: рар

Тимчасовим мостом містяни користувались, поки основний був у ремонті.

Загалом ситуація у Глухолазах катастрофічна. Вода рікою тече вулицями міста.

Раніше мер міста Павел Шимкович звернувся до всіх мешканців з проханням евакуюватися. "На жаль, найгірші сценарії справдилися, і наразі найважливіше – це евакуація. На цей момент це вже не буде добровільним, ми виводимо всіх. Хоче він цього чи ні, але мусить залишити приміщення", – сказав Шимкович.

Aktualny widok z kamienicy w Głuchołazach przy ul. Kościuszki od rynku do poczty#Powodź #powodź2024 #głuchołazy

źródło: anonim, FB grupa Głuchołazy pic.twitter.com/qC8WA0RuRR – Adam Podolski 🇵🇱 🗽 (@BezpiecznikPL) September 15, 2024

Мер підкреслив, що хоча ситуація серйозна, але не всі виконують розпорядження служб. "На жаль, деякі люди, схоже, не розуміють серйозності та масштабу загрози. Вони думають, що оскільки міст є, вони в безпеці, але це не так. Звертаюся до всіх якнайшвидше покинути місто або перебратися на височину. Ми тонемо", – сказав мер Глухолазів ще до того, як повінь знесла міст.

Старший капітан Павел Колера, пресофіцер Воєводського штабу державної пожежної служби в Ополе, повідомив, що в Глухолазах немає електрики.

"Місто майже повністю затоплено. До нас надходить інформація про знеструмлення та відключений стаціонарний зв’язок у місті. Ми отримуємо все більше дзвінків з проханням про евакуацію, але пересуватися затопленими вулицями важко", – зазначив він.

Нагадаємо, "Укрзалізниця повідомила", що через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

У неділю вранці перм’єр Дональд Туск оголосив про першу жертву повені.