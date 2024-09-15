Мэр Будапешта предупредил о приближении "наводнения десятилетия"

Мэр Будапешта Гергей Корачонь предупредил в воскресенье утром, что на венгерскую столицу надвигается крупнейшее наводнение десятилетия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило венгерское издание Telex.

Корачонь опубликовал видео на своей Facebook-странице, в котором отметил, что готовность к защите от наводнений в столице будет повышена с понедельника.

Ожидается, что уровень воды будет самым высоким во второй половине недели, и из-за сильного дождя он будет спадать медленно. Ожидается, что пик Дуная достигнет 8 метров.

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Несколько участков нижней набережной Буды и Пешта будут закрыты с понедельника с 20:00. Во вторник ожидается подтопление нижней набережной Дуная.

На острове Маргит, особенно в его нижних районах, защита от наводнений будет усилена мешками с песком. Если ситуация ухудшится, к середине следующей недели остров может быть закрыт для движения транспортных средств и пешеходов.

Будапештская водопроводная станция принимает необходимые меры предосторожности, чтобы убедиться, что повышение уровня Дуная не нарушает снабжение питьевой водой в городе.

Общественный транспорт в районах вблизи реки, вероятно, столкнется с ограничениями до середины следующей недели – в зависимости от развития ситуации.

Как сообщала "ЕП", в нескольких странах Центральной Европы бушуют наводнения.

Местных жителей Нижней Австрии приходится эвакуировать из-за наводнений, высокая вода добралась и до Вены.

Кроме того, четыре человека погибли из-за наводнений в Румынии, а в Чехии без света остались сотни тысяч людей и начали разрушаться дома.

В Польше высокая вода разрушила мост в городе Глухолазы на юго-западе страны.