Мэр Будапешта предупредил о приближении "наводнения десятилетия"
Мэр Будапешта Гергей Корачонь предупредил в воскресенье утром, что на венгерскую столицу надвигается крупнейшее наводнение десятилетия.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило венгерское издание Telex.
Корачонь опубликовал видео на своей Facebook-странице, в котором отметил, что готовность к защите от наводнений в столице будет повышена с понедельника.
Ожидается, что уровень воды будет самым высоким во второй половине недели, и из-за сильного дождя он будет спадать медленно. Ожидается, что пик Дуная достигнет 8 метров.
Несколько участков нижней набережной Буды и Пешта будут закрыты с понедельника с 20:00. Во вторник ожидается подтопление нижней набережной Дуная.
На острове Маргит, особенно в его нижних районах, защита от наводнений будет усилена мешками с песком. Если ситуация ухудшится, к середине следующей недели остров может быть закрыт для движения транспортных средств и пешеходов.
Будапештская водопроводная станция принимает необходимые меры предосторожности, чтобы убедиться, что повышение уровня Дуная не нарушает снабжение питьевой водой в городе.
Общественный транспорт в районах вблизи реки, вероятно, столкнется с ограничениями до середины следующей недели – в зависимости от развития ситуации.
Как сообщала "ЕП", в нескольких странах Центральной Европы бушуют наводнения.
Местных жителей Нижней Австрии приходится эвакуировать из-за наводнений, высокая вода добралась и до Вены.
Кроме того, четыре человека погибли из-за наводнений в Румынии, а в Чехии без света остались сотни тысяч людей и начали разрушаться дома.
В Польше высокая вода разрушила мост в городе Глухолазы на юго-западе страны.