В Австрії повінь дісталась до Відня, цілу федеральну землю оголосили зоною лиха

Австрія стала ще однією європейською країною, де після злив почалися повені, у тому числі у столиці Відні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Der Standard.

Уся федеральна земля Нижня Австрія оголошена зоною лиха. Під час ліквідації наслідків повені у цій землі загинув пожежник.

Ситуація у місті Цветтль фото: АРА

Згідно з розрахунками, ємність водосховища в Оттенштайні на річці Камп, притоці Дунаю, буде вичерпана до обіду неділі – прогнозується переповнення водосховища. Якщо це станеться, це спричинить значні повені вздовж Кампу.

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Повінь дісталася і столиці Відня, де мешканців евакуювали з їхніх будинків у районі Пенцінг.

Міська влада Відня радить людям уникати на вихідних берегів віденських лісових струмків. Вони можуть швидко розлитися і затопити береги. Загалом, людям слід виходити з дому лише в разі необхідності.

Висока вода у Відні фото міської влади

З неділі лінії віденського метро U3, U4 та U6 працюють лише з обмеженнями.

U4 Stadtpark geschlossen und das hab ich noch nie gesehen… pic.twitter.com/T3gtu2WiGo – Simone Stribl (@SimoneStribl) September 15, 2024

Рух поїздів на західній лінії між Амштеттеном та Санкт-Валентином було призупинено в ніч на неділю. Наразі невідомо, як довго триватиме закриття лінії.

Численні заходи були скасовані. Серед них – Вахауський марафон, фестиваль та концерт і футбольний матч.

Екстремальний прогноз погоди призвів до перекриття доріг. Численні дороги були закриті через повені – близько 45 федеральних і земельних доріг лише в Нижній Австрії.

Чеська Республіка, Польща і Румунія також повідомили про повені в останні дні.

У Румунії повінь забрала життя чотирьох людей. У Польщі прем'єр-міністр Дональд Туск в неділю оголосив про першу жертву повені.