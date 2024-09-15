В Австрії повінь дісталась до Відня, цілу федеральну землю оголосили зоною лиха
Новини — Неділя, 15 вересня 2024, 11:38 —
Австрія стала ще однією європейською країною, де після злив почалися повені, у тому числі у столиці Відні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Der Standard.
Уся федеральна земля Нижня Австрія оголошена зоною лиха. Під час ліквідації наслідків повені у цій землі загинув пожежник.
Згідно з розрахунками, ємність водосховища в Оттенштайні на річці Камп, притоці Дунаю, буде вичерпана до обіду неділі – прогнозується переповнення водосховища. Якщо це станеться, це спричинить значні повені вздовж Кампу.
Повінь дісталася і столиці Відня, де мешканців евакуювали з їхніх будинків у районі Пенцінг.
Міська влада Відня радить людям уникати на вихідних берегів віденських лісових струмків. Вони можуть швидко розлитися і затопити береги. Загалом, людям слід виходити з дому лише в разі необхідності.
З неділі лінії віденського метро U3, U4 та U6 працюють лише з обмеженнями.
U4 Stadtpark geschlossen und das hab ich noch nie gesehen… pic.twitter.com/T3gtu2WiGo– Simone Stribl (@SimoneStribl) September 15, 2024
Рух поїздів на західній лінії між Амштеттеном та Санкт-Валентином було призупинено в ніч на неділю. Наразі невідомо, як довго триватиме закриття лінії.
Численні заходи були скасовані. Серед них – Вахауський марафон, фестиваль та концерт і футбольний матч.
Екстремальний прогноз погоди призвів до перекриття доріг. Численні дороги були закриті через повені – близько 45 федеральних і земельних доріг лише в Нижній Австрії.
Чеська Республіка, Польща і Румунія також повідомили про повені в останні дні.
У Румунії повінь забрала життя чотирьох людей. У Польщі прем'єр-міністр Дональд Туск в неділю оголосив про першу жертву повені.