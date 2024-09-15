Трамп програв суд щодо використання хіта лондонського співака без дозволу

Колишнього президента США Дональда Трампа зобов'язали виплатити компенсацію лондонському співаку і автору пісень Едді Гранту за використання його пісні Electric Avenue без дозволу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

76-річний Грант понад чотири роки судився з кандидатом від Республіканської партії на цьогорічних президентських виборах у судах США через його передвиборчий відеоролик 2020 року, в якому було використано 40-секундний фрагмент пісні.

Відео переглянули 13,7 мільйона разів, перш ніж Twitter, тепер відомий як X, видалив його.

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Федеральний суддя на Мангеттені постановив, що Трамп порушив авторські права Гранта на його хіт 1983 року, і тепер зобов'язаний відшкодувати збитки, а також оплатити юридичні витрати співака.

Боротьба Гранта з колишнім президентом почалася в серпні 2020 року, ще до обрання Трампа в Білий дім.

У п'ятницю суддя Джон Келтл відхилив аргументи адвокатів Трампа про те, що відео в Twitter було захищене доктриною добросовісного використання авторського права, яка дозволяє використовувати захищені твори в певних ситуаціях.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тейлор Свіфт, думка якої важить для мільйонів американців, публічно підтримала опонентку Трампа на виборах Камалу Гарріс.

Раніше Трамп на тлі значних витрат у судах почав продавати Біблії.