Трамп програв суд щодо використання хіта лондонського співака без дозволу
Колишнього президента США Дональда Трампа зобов'язали виплатити компенсацію лондонському співаку і автору пісень Едді Гранту за використання його пісні Electric Avenue без дозволу.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.
76-річний Грант понад чотири роки судився з кандидатом від Республіканської партії на цьогорічних президентських виборах у судах США через його передвиборчий відеоролик 2020 року, в якому було використано 40-секундний фрагмент пісні.
Відео переглянули 13,7 мільйона разів, перш ніж Twitter, тепер відомий як X, видалив його.
Федеральний суддя на Мангеттені постановив, що Трамп порушив авторські права Гранта на його хіт 1983 року, і тепер зобов'язаний відшкодувати збитки, а також оплатити юридичні витрати співака.
Боротьба Гранта з колишнім президентом почалася в серпні 2020 року, ще до обрання Трампа в Білий дім.
У п'ятницю суддя Джон Келтл відхилив аргументи адвокатів Трампа про те, що відео в Twitter було захищене доктриною добросовісного використання авторського права, яка дозволяє використовувати захищені твори в певних ситуаціях.
Нагадаємо, нещодавно співачка Тейлор Свіфт, думка якої важить для мільйонів американців, публічно підтримала опонентку Трампа на виборах Камалу Гарріс.
Раніше Трамп на тлі значних витрат у судах почав продавати Біблії.