Трамп проиграл суд по использованию хита лондонского певца без разрешения

Бывшего президента США Дональда Трампа обязали выплатить компенсацию лондонскому певцу и автору песен Эдди Гранту за использование его песни Electric Avenue без разрешения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

76-летний Грант более четырех лет судился с кандидатом от Республиканской партии на нынешних президентских выборах в судах США из-за его предвыборного видеоролика 2020 года, в котором был использован 40-секундный фрагмент песни.

Видео просмотрели 13,7 миллиона раз, прежде чем Twitter, теперь известный как X, удалил его.

Реклама:

Федеральный судья на Манхэттене постановил, что Трамп нарушил авторские права Гранта на его хит 1983 года, и теперь обязан возместить убытки, а также оплатить юридические расходы певца.

Борьба Гранта с бывшим президентом началась в августе 2020 года, еще до избрания Трампа в Белый дом.

В пятницу судья Джон Келтл отклонил аргументы адвокатов Трампа о том, что видео в Twitter было защищено доктриной добросовестного использования авторского права, которая позволяет использовать защищенные произведения в определенных ситуациях.

Напомним, недавно певица Тейлор Свифт, мнение которой важно для миллионов американцев, публично поддержала оппонентку Трампа на выборах Камалу Харрис.

Ранее Трамп на фоне значительных расходов в судах начал продавать Библии.