Трамп проиграл суд по использованию хита лондонского певца без разрешения
Бывшего президента США Дональда Трампа обязали выплатить компенсацию лондонскому певцу и автору песен Эдди Гранту за использование его песни Electric Avenue без разрешения.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.
76-летний Грант более четырех лет судился с кандидатом от Республиканской партии на нынешних президентских выборах в судах США из-за его предвыборного видеоролика 2020 года, в котором был использован 40-секундный фрагмент песни.
Видео просмотрели 13,7 миллиона раз, прежде чем Twitter, теперь известный как X, удалил его.
Федеральный судья на Манхэттене постановил, что Трамп нарушил авторские права Гранта на его хит 1983 года, и теперь обязан возместить убытки, а также оплатить юридические расходы певца.
Борьба Гранта с бывшим президентом началась в августе 2020 года, еще до избрания Трампа в Белый дом.
В пятницу судья Джон Келтл отклонил аргументы адвокатов Трампа о том, что видео в Twitter было защищено доктриной добросовестного использования авторского права, которая позволяет использовать защищенные произведения в определенных ситуациях.
Напомним, недавно певица Тейлор Свифт, мнение которой важно для миллионов американцев, публично поддержала оппонентку Трампа на выборах Камалу Харрис.
Ранее Трамп на фоне значительных расходов в судах начал продавать Библии.