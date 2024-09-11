Співачка Тейлор Свіфт, думка якої важить для мільйонів американців, публічно підтримала Гарріс

Американська поп-співачка Тейлор Свіфт, думка якої має значення для мільйонів її фанатів, публічно висловила підтримку кандидатці у президенти від демократів, чинній віцепрезидентці Камалі Гарріс.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

10 вересня після перших теледебатів Гарріс і Трампа на телеканалі ABC, які вважають успіхом для Гарріс, Свіфт опублікувала допис у своєму Instagram, в якому висловила підтримку Гарріс.

Вона написала, що дивилася дебати, та закликала американців, які ще не починали розбиратися у позиціях кандидатів, поцікавитися, що вони кажуть про найважливіші для них питання.

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Свіфт сказала, що не може мовчати про свою думку після поширення згенерованого ШІ відео, де вона нібито висловлює підтримку Трампу.

"Найпростіший спосіб боротися з дезінформацією – це правда. На виборах 2024 року я голосуватиму за Камалу Гарріс і її кандидата у віцепрезиденти Тіма Волз. Я голосую за Гарріс, тому що вона відстоює права і займається тими важливими питаннями, які, на мою думку, потребують "борця"… Я провела своє дослідження і зробила свій вибір. Ваше дослідження для себе – це ваша справа, і ваш вибір – ваша справа", – зазначила Свіфт.

Співачка підписалася під дописом як "бездітна панянка з котами", іронізуючи над фразою, якою кандидат у віцепрезиденти від Трампа критикував демократів.

На ранок за Києвом її допис в Instagram зібрав майже 5 млн вподобань, з яких перші 2 млн, за спостереженнями журналістів, з’явилися у перші ж пів години.

У 2020 році Свіфт висловила підтримку Байдену і Камалі Гарріс.

Про роль Тейлор Свіфт в американській політиці читайте у статті Таємна зброя Байдена: як співачка Тейлор Свіфт може вплинути на результати виборів у США.



Перші опитування глядачів теледебатів Гарріс і Трампа 10 вересня свідчать, що зареєстровані виборці, які дивилися їх, у співвідношенні 63% до 37% вважають, що Гарріс виступила краще.