Зеленський привідкрив завісу над "планом перемоги", який покаже Байдену у вересні

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що у вересні зустрінеться з лідером США Джо Байденом, аби представити йому український "план перемоги", який, за його словами, допоможе зміцнити Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у розмові з американським журналістом Фарідом Закарією у межах зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

Зеленський зазначив, що план, яким він планує поділитись із Байденом, перебуває "посередині між самітами миру" та "спрямований на Україну, на наших військових".

Він відмовився розкривати його зміст, але вказав, що там "небагато пунктів", кожен із яких "залежатиме від рішення Байдена, а не Путіна".

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"Саме тому я справді гадаю, що це допоможе. Я не можу дати стовідсоткової гарантії, що це зупинить Путіна. Але це зробить Україну сильнішою. І це, гадаю, також підштовхне Путіна задуматись над тим, як зупинити, завершити цю війну", – вважає глава держави.

Минулого місяця Зеленський анонсував підготовку "плану перемоги", який планують представити Байдену, а також кандидатам у президенти США – Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Раніше ЗМІ писали, що Білий дім також передав Конгресу своє бачення стратегії США стосовно війни в Україні.

Водночас повідомлялось, нібито США та європейські країни підштовхують Київ до того, щоб він сформулював надійний план своїх досягнень на наступний рік війни з Росією.