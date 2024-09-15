"План победы", который Зеленский повезет в США, содержит четыре основных пункта и еще один

Президент Владимир Зеленский рассказал некоторые подробности из своего "плана победы", который он планирует показать президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью журналисту CNN Фариду Закарии.

Зеленский пояснил, что его план называется "планом победы", потому что "для нас победа быть очень сильными и быть готовыми к сильной дипломатии".

"Поэтому я подготовил несколько пунктов. Четыре из них – основные пункты. Плюс один, который нам нужен после войны... Речь о безопасности, речь о геополитическом месте для Украины, речь об очень сильной военной поддержке, доступной для нас, и о том, что мы должны свободно решать, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решениях по экономической поддержке, но которые, думаю, будут интересными", – сказал Зеленский.

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"Если наш план оценит и поддержит президент Байден, и если он и его команда смогут добавить еще что-то, что усилит нашу позицию, мы будем готовы", – добавил он.

Напомним, ранее в МИД Украины опровергли данные Bild, что "план победы" Зеленского предусматривает заморозку войны.

Зеленский ранее отмечал, что в его плане "немного пунктов", каждый из которых "будет зависеть от решения Байдена, а не Путина".